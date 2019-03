Tutti in pista per l'ultimo saluto a Ivo Merlo: Montebelluna piange il suo allenatore

Sono arrivati in tantissimi per rendergli omaggio con un ultimo saluto e, insieme a lui, hanno voluto percorrere idealmente, ancora una volta, la pista d'atletica dove aveva trascorso buona parte della sua esistenza.

E' stata una cerimonia davvero toccante quella per i funerali di Ivo Merlo, vera e propria figura di riferimento per il mondo dell'atletica trevigiana e insegnante di educazione fisica di tantissimi studenti. Una serie di problemi legati alla salute gli sono costati la vita all'età di 70 anni. Un lutto che, nei giorni scorsi, aveva lasciato senza parole le tantissime persone che avevano avuto la fortuna di conoscerlo in vita. Lunedì pomeriggio, alle 14.30, sono arrivati in tantissimi agli impianti sportivi di via Biagi per rendergli omaggio. Centinaia di atleti, ex alunni, il sindaco di Montebelluna e vari esponenti appartenenti al mondo della politica. Sono rimasti in piedi durante la messa celebrata sulla pista d'atletica dove Ivo amava allenare le giovani promesse dello sport trevigiano. Un professore d'altri tempi, insegnante sempre disponibile e dal cuore gentile. Il momento più toccante della cerimonia è stato il lungo corteo che ha accompagnato il feretro nell'ultimo, simbolico, giro di pista prima di lasciare gli impianti sportivi e proseguire verso la cremazione. Con le lacrime agli occhi tantissimi partecipanti, sia durante la cerimonia che nel giro di campo insieme alla bara. Tutti consapevoli di aver perso non solo un simbolo dell'atletica trevigiana ma, prima di tutto, una persona rara e speciale.

