Folla e commozione per i funerali di Sara Anzanello

Tanti sono venuti in tuta, come lei avrebbe voluto. Altri sono semplicemente rimasti in silenzio ma hanno voluto esserci a ogni costo pur di dare il loro ultimo saluto a Sara Anzanello, la pallavolista di San Donà di Piave scomparsa pochi giorni fa a soli 38 anni.

Le esequie si sono svolte martedì 30 ottobre nella chiesa di Ponte di Piave sotto una pioggia battente e con il fiume Piave a un passo dall'esondazione. Il sorriso e il ricordo di Sara hanno però portato un raggio di sole tra le persone che l'avevano conosciuta e che erano presenti ai suoi funerali. Il momento più toccante della cerimonia, dopo l'arrivo del feretro sul sagrato, è stato senza dubbio quello della lettura del post-testamento che Sara aveva scritto sul suo profilo Facebook poche ore prima di morire. "Ho paura ma sono qui per lottare, non bisogna mai mollare. Sorridete per vivere. Arrivederci a tutti, Sara" sono le ultime parole di una lettera che è un vero e proprio inno al non arrendersi. A leggere le ultime parole della pallavolista è stato il fidanzato Valter, sostenuto dalle amiche pallavoliste Rachele Sangiuliano e Raffaella Callon. Tantissimi i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati dalle istituzioni e dai principali esponenti del volley italiano. Al termine della cerimonia la salma di Sara è stata cremata.