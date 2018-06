Resana: mercoledì l'ultimo saluto a Umberto Simioni

RESANA I funerali di Umberto Simioni, l'operaio tragicamente deceduto mentre era al lavoro sul tetto dell'azienda per cui lavorava, si terranno mercoledì 27 giugno alle ore 15, presso la chiesa di San Marco a Resana.

Per aiutare la famiglia, il sindaco Stefano Bosa e l’amministrazione comunale avevano promosso nei giorni scorsi una speciale raccolta fondi. Chiunque volesse aiutare i tre figli Mattia, Nicola e Sara potrà fare una donazione all’associazione “Cuore Amico” - codice IBAN: IT75J0891761980002003318637 presso la banca Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo, filiale di Castelminio di Resana. L’Istituto di credito ha voluto far sapere che non sarà applicata nessuna commissione ai bonifici effettuati. “In questi giorni ho avuto notizia di molte donazioni da parte di singoli e gruppi – ha detto il sindaco – ringrazio sentitamente tutti coloro che si sono dimostrati vicini alla famiglia colpita dal grave lutto”.