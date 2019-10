Chiodini giganti nei boschi di Refrontolo, scoperta da record

L'autunno, si sa, è per antonomasia la stagione dei funghi ma quelli che sono stati trovati domenica scorsa nei boschi di Refrontolo meritano davvero una menzione speciale.

Nel fine settimana appena trascorso infatti, dei fortunati cercatori di funghi si sono imbattuti in alcuni chiodini giganti dalle dimensioni a dir poco sorprendenti, con un'altezza compresa tra i 26 e i 30 centimetri e un'apertura della testa di ben 20 centimetri. Il peso di un solo ceppo in alcuni casi arriva a ben 3,4 chilogrammi e la polpa all'interno è bianca e commestibile. Chi li ha trovati stentava a credere fossero chiodini proprio per le dimensioni abnormi. Da un'esame più attento però è arrivata la confermata: quei funghi erano proprio chiodini giganti. Una vera e propria raccolta da Guinness per i fortunati cercatori dei boschi di Refrontolo. Il dubbio ora è se metterli in pentola e gustarseli oppure tenerli per ricordo come simbolo di una scoperta davvero fortunata e fuori dalla norma.