Daniele Furlan, Coordinatore del Comitato Melograno, premia il Parco Livenza

CESSALTO Consegnato lunedì da Daniele Furlan, Coordinatore del Comitato Melograno di Cessalto, il riconoscimento al Parco Livenza (San Stino di Livenza) rappresentato da Josè Toffoletto e Gina Bona, il tutto alla presenza dell'Assessore Rita Fanton e del Presidente di Solo per il Bene Cristiano Viotto. Il riconoscimento è stato dato per un progetto in rete con il Comune di Cessalto che ha permesso di donare un mese di divertimento e spensieratezza a tanti bimbi meno fortunati assistiti da Solo per il Bene. Un progetto simbolo della rete con due Comuni diversi, un'organizzazione di volontariato, un comitato, i servizi sociali e la collaborazione con un soggetto privato: sono questi i componenti della somma che ha sortito il risultato di cui sopra. "Questo è il risultato della rete, questa è la forza dell'unione. Siamo sulla strada giusta" ha dichiarato Furlan.