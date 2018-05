Truffe agli anziani e furti in casa: se ne parla a San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO Giovedì 10 maggio, alle ore 20.30, presso l'aula magna della scuola primaria “Silvio Pellico” di Rua di Feletto si terrà l'incontro pubblico, a ingresso libero e gratuito, “Sicurezza, legalità e truffe agli anziani”, organizzato dall’amministrazione comunale di San Pietro di Feletto in collaborazione con la Compagnia Carabinieri di Conegliano.

Truffe agli anziani e furti in casa: sono questi i due temi caldi su cui verterà l’iniziativa a cui è stato invitato come relatore il maggiore Salvatore Gueli, comandante della Compagnia Carabinieri di Conegliano. "La microcriminalità nel nostro territorio non è così presente come in altre aree della provincia, tuttavia i cittadini sono preoccupati e hanno la necessità di capire come meglio difendersi da ladri e truffatori – spiega il sindaco Loris Dalto -. L’Amministrazione ha organizzato questa iniziativa proprio per confrontarsi sulla portata del fenomeno e fornire a tutti i residenti del Felettano, agli anziani in particolare, le contromisure e gli strumenti da mettere in campo per evitare brutte esperienze".