Raffica di furti a Preganziol: Christian Badin chiede le dimissioni del sindaco

PREGANZIOL Nelle ultime settimane la frazione di Frescada è stata presa d'assalto da una serie di furti in numerose abitazioni della zona. Un problema che il sindaco Galeano aveva provato ad arginare con una serie di inviti alla cittadinanza, chiedendo ai residenti di segnalare sempre eventuali nuovi episodi sospetti nei gruppi Whatsapp di controllo del vicinato.

Un appello che il dirigente provinciale di Fratelli d'Italia, Christian Gardin, non sembra aver particolarmente gradito. Già un anno fa Gardin aveva chiesto un intervento dell'esercito per contrastare i furti a Preganziol. La sua lettera è rimasta però inascoltata e, in queste ore, il politico trevigiano è tornato alla carica con un nuovo attacco nei confronti dell'amministrazione comunale. "Il sindaco chiede aiuto? Solitamente sono i residenti a farlo - esordisce Gardin - Sono i cittadini che eleggono il sindaco, e lo pagano affinché sia in grado di garantire i servizi del comune e la sicurezza della sua città. Mi verrebbe da dire che di fronte a così manifesta incapacità di risolvere o limitare il problema dei furti non resti altro che rassegnare le dimissioni. Siamo di fronte a un'amministrazione che vuole risolve il problema dei ladri (e tanti cittadini di Preganziol ne sono stati vittime di recente) attraverso i gruppi Whatsapp. Ma quanto deve durare ancora la barzelletta di questa amministrazione? È ora di lasciare spazio a qualcun altro, magari qualcuno che nel territorio applichi una politica di vigilanza concreta e che accenda la luce su questa città che sta diventando sempre più un quartiere morto. Abbiamo bisogno di qualcuno che ridia presto vita all'intero paese" conclude Gardin.