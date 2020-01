Ladri al ristorante Da Vanore: sparite due affettatrici d'epoca

Sono entrati in azione lunedì sera, unico giorno di chiusura dello storico ristorante Da Vanore in Via Loreggia ad Asolo. Tra le 20 e le 21, proprio quando i proprietari del ristorante si erano allontanati da casa, i ladri hanno sfondato la porta del ristorante e si sono portati via due affettatrici manuali d’epoca, marca Berkel. Un vero e proprio oggetto da collezione del valore compreso tra i sette e i diecimila euro.

Come riportato dal sito Qdnews, la refurtiva dei ladri si è limitata alle due preziose affettatrici. Il registratore di cassa e gli altri oggetti all'interno del locale non sono stati neanche toccati. In pochi minuti i responsabili hanno fatto perdere le loro tracce. Quando la moglie del titolare e le figlie sono rientrate a casa (l'abitazione si trova proprio sopra il ristorante) hanno dato l'allarme avvisando i carabinieri di Asolo. Per trovare i responsabili era però troppo tardi. Al momento dei ladri e delle affettatrici non è stata trovata alcuna traccia. La speranza dei titolari è che qualcuno possa aver visto i malviventi in azione anche se per il momento nessun testimone si è fatto avanti.