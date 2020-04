Vandali rubano nella notte la statua dedicata alla Madonna

Sdegno e indignazione questa mattina, martedì 21 aprile, in via Garibaldi a Ospedaletto dove la statua dedicata alla Madonna sotto la grotta, piccolo capitello molto amato dai residenti del quartiere, è stata trafugata.

Con molta probabilità il furto è avvenuto nella notte tra lunedì 20 e martedì 21 aprile. I vandali hanno potuto entrare in azione indisturbati, rubando un piccolo pezzo di storia del quartiere di Istrana. Le foto del furto, condivise sui social, hanno sollevato grande sdegno e indignazione non solo tra i residenti ma anche tra decine di altri cittadini. «Nonostante il brutto periodo che tutti noi stiamo attraversando, succedono ancora questi fatti molto spiacevoli» il commento della signora che stamattina ha scoperto che la statua della Madonna era stata trafugata. In molti cittadini hanno chiesto al ladro di ripensarci e rimettere la statua al suo posto, altri ancora hanno proposto una colletta per ricomprare una nuova effigie della Madonna. Non è la prima volta che la grotta della Vergine di Ospedaletto finisce nel mirino dei vandali. Nessuno però si sarebbe aspettato, di questi tempi, un gesto simile. Della statua, intanto, non sembra esserci più traccia.