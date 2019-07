A H-Farm torna "FutureShots" il festival dedicato all'innovazione

Uno sguardo sul futuro e sulle molteplici opportunità offerte dal mondo del digitale e della tecnologia: questa la mission di FutureShots, il festival sull'innovazione che quest’anno si prepara alla seconda edizione in programma il 20-21 settembre nel luogo che più di tutti in Italia è all'avanguardia per questi temi, H-Farm, nell’headquarters di Ca’ Tron a Roncade.

Dopo il successo della prima edizione che ha visto più di 700 partecipanti, un totale di 13 ore di talk con speaker e moderatori internazionali, più di 35 mila persone collegate attraverso le pagine social dell’evento e quasi 80 mila visualizzazioni, quest’anno FutureShots conta per la prima volta sulla collaborazione di sponsor del calibro di Audi Italia e Garmont e su Vice Italia come partner dell’iniziativa. Il festival vedrà l’alternarsi di talk e panel dei maggiori esperti dell’innovazione digitale in Italia, che porteranno la loro esperienza per comprendere meglio come la tecnologia sta cambiando ogni aspetto della vita quotidiana e trasformando le aziende in ogni settore, con workshop tenuti da professionisti della VR e della musica. Proseguendo il filone della scorsa edizione, grande attenzione verrà data al gaming e agli eSport con un’area dedicata ai giochi arcade e le testimonianze di player professionisti tra i migliori a livello internazionale. Ma sono tantissimi i temi che verranno affrontati come design, sostenibilità, moda, realtà virtuale, food, business e digital marketing.

Tra gli speaker l’esploratore Alex Bellini, Riccardo Reynor, StarCraft pro player, la chef Blanca del Noval, Marta Monaco, Financial & Corporate communication senior manager del Gruppo Prada, la head chef Isabella Potì, Michele Sofisti, presidente di SOFOS Management, Pierangelo Bressan, Presidente di Garmont, il gastronomic scientist Josè de la Rosa Moron, Federica Cherubini, Engagement manager di Hearken, Roberto Bernabò vicedirettore de Il Sole-24 Ore per lo sviluppo digitale, Francesco Lombardo, eSport reporter, Annalisa Zordan, giornalista di Gambero Rosso, Valerio Bassan, digital strategist, Elia Alovisi, Editor-in-chief di Noisey Italia. Divertimento, approfondimento, curiosità, esperienze interattive: questo e molto altro per una due giorni tra eSport, conferenze, mercatini di second-hand e che si concluderanno con una grande festa finale. A questo link è possibile seguire l’aggiornamento dell’agenda dell’evento ed è possibile acquistare fin da subito il biglietto: futureshots.h-farm.com.