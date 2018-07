"Storia di una gabbianella e di un gatto" in scena a Montebelluna

TREVISO Venerdì 3 agosto prossimo, alle ore 21.00, in Piazza Dall'Armi, la Compagnia Ullallà Teatro metterà in scena STORIA DI UNA GABBIANELLA E DI UN GATTO, un a riuscitissima trasposizione dell’omonimo libro di Luis Sepùlveda che narra le vicende di Zorba, il gatto del porto di Amburgo e di Fortunata, la piccola gabbianella che fa di tutto per assomigliare alla mamma gatto. Ma come può essere crescere in un mondo di gatti per una gabbianella? E come può un gatto insegnare a volare? Teatro d’attore, danza e video permetteranno a grandi e piccini insieme di volgere uno sguardo a temi profondi come la solidarietà e l’accettazione della diversità. Evento nell’ambito di “Sogni d’estate” festival promosso dall’Assessorato alla Cultura e dal Comune di Montebelluna in sinergia con Il Mosaico. Spettacolo per famiglie, ingresso libero e gratuito. Per il programma completo del Festival: www.bibliotecamontebelluna.it