Tumore al polmone, ex carabiniere e anima del volontariato muore a 68 anni

Solo due mesi fa aveva scoperto di avere un tumore al polmone. Inutili le cure: Gabriele Gallina, carabiniere in pensione e storico volontario della Protezione civile di Corunda, ha perso la vita a 68 anni.

Residente nella frazione di Crespignaga a Maser, non si era mai sposato e viveva con il fratello e la sorella. Gabriele Gallina era molto conosciuto a Cornuda dove sono in molti oggi a ricordarlo come un volontario sempre presente, pronto ad ogni attività e di grande compagnia. Lunedì mattina, 4 maggio, il sindaco Claudio Sartor ha portato il cordoglio dell’amministrazione ai suoi parenti, ringraziandoli per il tempo che Gabriele aveva dedicato alla comunità. Enzo Marin, per anni a capo della Protezione civile di Cornuda, lo ricorda con grande commozione: «Gabriele era una persona di buon cuore e con una disponibilità davvero infinita. Un uomo straordinario. Sacrificava spesso i lavori in famiglia per venire a dare una mano in paese. Dopo essere andato in pensione come carabiniere, dal 2002 era entrato nella Protezione civile di Cornuda come volontario. Tantissimi i suoi interventi a servizio della comunità. In tempi recenti aveva prestato servizio in prima linea nell'emergenza della Tempesta Vaia senza contare le decine di manifestazioni paesane a cui aveva dato il suo prezioso contributo». Oltre al lavoro e al volontariato, Gabriele Gallina aveva una grande passione per il canto. Negli ultimi anni era entrato a far parte del coro di Montebelluna. L'ultima volta che era stato visto a Cornuda risale all'ultima domenica di Carnevale, poco prima dell'inizio dell'emergenza Coronavirus in provincia di Treviso. Da allora era iniziato il suo calvario in ospedale tra ricoveri e cicli di chemioterapia. Nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. I funerali saranno celebrati mercoledì 6 maggio alle ore 15, nella chiesa della frazione di Crespignana a Maser. Potranno partecipare solo 15 persone ma sono stati già centinaia i cittadini che hanno voluto ringraziarlo e salutarlo in queste ore con numerosi messaggi inviati ai familiari a dimostrazione del grande ricordo che Gabriele ha saputo lasciare nelle comunità di Cornuda e Maser.