Malattia incurabile, Ponzano piange la scomparsa di Gabriele Santon

Si è spento domenica mattina il sorriso inconfondibile di Gabriele "Lele" Santon, geometra di Ponzano Veneto conosciutissimo in paese per la sua attività politica di assessore allo sport ed ex presidente del Ponzano Basket.

A darne il triste annuncio sono stati la moglie Violena con i figli Ludovico e Rocco, gestori del ristorante Noir di Ponzano. Santon, 61 anni, era stato colpito da alcuni gravi problemi di salute negli ultimi tempi. Un peggioramento improvviso nell'ultimo fine settimana del 2019 ha aggravato le sue condizioni in maniera irreversibile. Domenica 29 dicembre, circondato dall'affetto dei suoi cari, il cuore di "Lele" ha smesso di battere. Geometra di professione, in molti lo conoscevano per la sua carriera politica nel Comune trevigiano: era stato assessore allo sport e, nel 1999, candidato sindaco con la lista Centro Unito per Ponzano. Suo il merito di aver avvicinato alla politica l'attuale primo cittadino di Ponzano, Antonello Baseggio. A piangerlo oggi è anche il mondo della pallacanestro locale visto che Santon era stato guida e dirigente del Ponzano Basket che, su Facebook, gli ha dedicato un omaggio commosso proprio in queste ore. «Amarti è stato facile, il difficile è lasciarti andare ma sarai sempre nei nostri cuori» è il messaggio scelto dai suoi familiari per l'epigrafe. I funerali di Gabriele Santon verranno celebrati venerdì 3 gennaio alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Ponzano. La partenza dall'ospedale Ca’ Foncello di Treviso è prevista per le ore 10.10. Dopo i funerali la salma verrà cremata.