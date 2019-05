Elezioni comunali: Gaiarine elegge Diego Zanchetta

Diego Zanchetta è il nuovo sindaco di Gaiarine. Il candidato delle liste: Forza Italia, Lega e Alleanza per Gaiarine è stato eletto con il 40,43% di voti. Una vittoria netta contro gli avversari Federica Capuzzo della lista civica Insieme con Federica (30,30%) e Giuseppe Pietro Lazzaro della lista: Alternativa per Gaiarine (29,26%). Il nuovo sindaco ha voluto festeggiare l'elezione con un brindisi fino a notte fonda per tutta la cittadinanza all'agriturismo Richeton.