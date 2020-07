Galleria Monte Baldo, vertice in Prefettura: domenica la prima riapertura

Si è tenuta mercoledì 1 luglio in Prefettura a Treviso, una riunione dedicata alla viabilità e agli interventi in corso all'interno del tunnel autostradale Monte Baldo, alla quale hanno partecipato il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, il Comandante della Polizia stradale e della compagnia dei Carabinieri interessata, nonché i rappresentanti di Autostrade per l’Italia, Anas e Provincia di Treviso.

Autostrade per l’Italia, nel fornire i dati sullo stato di avanzamento dei lavori che riguardano entrambi i sensi di marcia della galleria, ha specificato che l'intervento in corso è un monitoraggio tramite tecnologie avanzate che porterà alla messa in sicurezza totale del tratto autostradale. Al momento, si prevede di poter garantire la completa apertura della canna Sud per domenica 5 luglio. L'intervento di monitoraggio proseguirà nel tratto Nord, con la rimozione dei rivestimenti e la verifica degli eventuali interventi da effettuare. La chiusura di questo tratto potrebbe prolungarsi al massimo per due settimane fino al 19 luglio, ma, in tal caso, non rendendosi necessaria la deviazione nell'opposto senso di marcia, il traffico sarà più scorrevole e le code sul tratto saranno ridotte del 30% rispetto a quelle degli ultimi due fine-settimana. Il sindaco di Vittorio Veneto, interessato dalla viabilità alternativa rispetto al tratto autostradale, si terrà in contatto con Autostrade per la riconferma dei controlli già effettuati a tutela della sicurezza stradale e della scorrevolezza del traffico in città.