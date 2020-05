Furto nella notte: quattro galline spariscono dal pollaio

«Martedì mattina, 26 maggio, ci siamo svegliati e nel nostro pollaio non c’erano più le nostre quattro galline. Abbiamo trovato solo alcune piume sparse qua e là, ma delle galline nessuna traccia».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inizia con queste parole il racconto di una donna residente a Ponzano Veneto, in aperta campagna, a cui sono state rubate quattro galline che teneva recintate nel pollaio per avere delle uova fresche sempre a disposizione. Fino a lunedì sera, 25 maggio, le quattro galline sembravano godere di ottima salute, al termine della notte però non c'era più traccia di loro. Resta il mistero su chi le abbia fatte sparire. Molti concittadini hanno dato la colpa a faine e volpi ma la proprietaria delle galline rubate ha una sua teoria: «Non abbiamo sentito rumori, per terra non c'era traccia del passaggio di qualche animale e delle galline è rimasta solo qualche piuma. Mi viene da pensare che la volpe avesse due gambe».