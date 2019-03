Le galline si allontanano dal ristorante, il vicino le uccide a colpi di bastone

Vita dura per le galline ruspanti dell'albergo-ristorante "Ai Pini" sulle colline di Tarzo. Da alcune settimane a questa parte, il titolare del locale si è accorto che le povere bestie, allevate nel pollaio, stavano iniziando a sparire.

Era capitato spesso in passato, stando a quanto riportato da "Il Gazzettino di Treviso", che gli animali del locale uscissero dai buchi nella recinzione del pollaio, finendo molte volte nel terreno confinante con il ristorante dove si trovano una quindicina di piante d'olivo. Il proprietario dell'appezzamento è un signore residente nella frazione di Arfanta che non sembra gradire molto la presenza di animali nei suoi terreni. Secondo il titolare del locale, la prima gallina finita nella proprietà confinante è stata uccisa a colpi di bastone davanti a un ragazzino, cliente del locale, che ha assistito inorridito alla scena. Da quel giorno in avanti i casi si sono ripetuti sempre più spesso e l'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto solo pochi giorni fa. Il proprietario del terreno si è giustificato dicendo che le bestie raspavano il suolo vicino agli olivi rovinandolo con numerose buche. Esasperati, i proprietari si sono rivolti ai carabinieri di Cison di Valmarino per sporgere denuncia contro il vicino nella speranza che la smetta di prendersela con le loro galline rischiando anche di incorrere in pesanti sanzioni previste dal codice civile a tutela degli animali.