Gambe ai libri ad Altivole: la biblioteca arriva a casa

Se le persone sono costrette a restare in casa è la biblioteca ad andare incontro ai cittadini di Altivole. Sarà attivo da sabato 4 aprile il nuovo servizio di prestito a domicilio “Gambe ai libri-La biblioteca arriva a casa tua”. Il progetto è stato costruito dallo staff dell’Ufficio Cultura su impulso del sindaco Chiara Busnardo, perché “in questi giorni così complicati, in cui di tempo ne abbiamo davvero tanto per stare in casa e reinventare la nostra quotidianità, i nostri orari, le priorità, il libro può giocare un ruolo fondamentale”. Intrattenimento, svago ma anche approfondimento, da soli o insieme alla famiglia attraverso il mondo dei libri possono essere un ottimo aiuto nell’affrontare queste lunghe giornate regalando momenti di serenità per “uscire” con la fantasia. Mentre la prenotazione sarà possibile da sabato 4 aprile, la consegna e il ritiro dei libri avverranno settimanalmente nei giorni di giovedì e venerdì a partire da giovedì 9 aprile.

Per agevolare i cittadini, in questo periodo saranno pubblicati sui canali social della Biblioteca post riguardanti i libri consigliati dal personale e i nuovi acquisti. Ecco come funziona il servizio destinato a tutti gli utenti della Biblioteca residenti nel Comune di Altivole. La prenotazione è possibile inviando una mail a biblioteca@comune.altivole.tv.it indicando nome, cognome, numero della tessera o data di nascita e titolo dei libri o chiamando gli operatori della biblioteca tutte le mattine dalle 9 alle 12 escluso il mercoledì. Si potranno prenotare al massimo 5 libri o audiolibri e 1 Dvd per tessera, che verranno recapitati a casa dai volontari della Protezione Civile muniti di tesserino di riconoscimento o dal personale della biblioteca. Il materiale sarà consegnato all’interno di una scatola da conservare ed è richiesto agli utenti di pulire le copertine dei libri con un detergente prima della restituzione. Il servizio, attivato in via sperimentale, proseguirà fino alla riapertura completa degli uffici pubblici. Per verificare la disponibilità dei libri, audiolibri o Dvd, l’utente può consultare la disponibilità del libro sul catalogo OPAC al sito: http://tvb.bibliotechetrevigiane.it.