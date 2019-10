Gambero rosso della Louisiana trovato lungo il canale della Peressina

Corpo robusto, carapace granuloso, colorazione rosso scuro. L'animale fotografato in questi giorni lungo le sponde del canale Peressina a Oderzo sembrerebbe avere tutte le caratteristiche di un Gambero Rosso della Louisiana.

Una specie decisamente insolita per i fiumi della provincia di Treviso. Proprio per questo le immagini dell'animale condivise nelle scorse ore sui social hanno suscitato molta curiosità tra i residenti della zona. In molti si sono chiesti da dove sia arrivato il gambero, probabilmente abbandonato vicino al canale da un collezionista di animali esotici. Sta di fatto che il crostaceo si sta aggirando libero da alcuni giorni nelle vicinanze del canale opitergino e se per molti, potrebbe rappresentare una curiosa novità, alcuni utenti segnalano come questo animale possa rivelarsi molto dannoso per l’intensa attività di scavo con cui danneggia gli argini dei fiumi e sporca le acque. Il gambero rosso, inoltre, può avere impatti negativi sulle attività di acquacoltura di specie ornamentali e, in casi estremi, può trasmettere malattie infettive all'uomo come la tularemia. Una presenza da non sottovalutare dunque anche se, per il momento, l'animale resta ancora in libertà.