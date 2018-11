Ritrova la gatta sparita da casa un anno e mezzo fa: era stata avvelenata

Erano i primi giorni di giugno 2017 quando, nottetempo, la gatta Lea si era allontanata dalla casa di via Manin a Conegliano dove viveva con la sua padrona Silvia Poloni. Per la giovane ragazza trevigiana la scomparsa della micia era stata un vero shock.

Nonostante numerosi annunci diffusi in Rete e nelle vie della città, Lea sembrava sparita nel nulla. Non avendo più sue notizie, con il passare dei mesi Silvia aveva deciso di trasferirsi in nuova casa sempre nella zona di via Manin dove era tornata a una vita normale grazie anche all'arrivo di due nuovi mici: Eva e Ice. Pochi giorni fa però, un anno e mezzo dopo la scomparsa di Lea, è successo l'impensabile: scorrendo la bacheca di Facebook, Sara si è ritrovata davanti a un post dell'Enpa Treviso che segnalava il ritrovamento di una gatta in un giardino condominiale nella zona di via Manin a Conegliano. La micia, al momento del ritrovamento, era in preda a spasmi e convulsioni. L'animale era stato avvelenato e solo grazie al provvidenziale intervento di una volontaria dell'Enpa era riuscito a salvarsi ma ora aveva bisogno di qualcuno che potesse prendersi cura di lei. Incredula, Sara si è resa conto che la gatta di cui parlava l'Enpa era la sua Lea, scomparsa ma mai dimenticata. Due giorni fa la gatta e la sua padrona si sono ricontrate in un momento di grande commozione. Ora Lea potrà fare ritorno a casa e, anche se dovrà convivere con i due nuovi gatti di Silvia, potrà godere di nuovo di tutto l'amore della sua padrona.