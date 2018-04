Gattini abbandonati: l'Enpa organizza una pizza di beneficenza per far fronte alle spese

TREVISO È prassi quotidiana che, da metà aprile fino a settembre inoltrato, di ogni anno, che i telefoni dell'Enpa ricevano segnalazioni di abbandoni, tutti cuccioli, singoli o intere cucciolate, a volte mamma e piccoli al seguito. Ci si sbarazza di loro per vigliaccheria, ignoranza e crudeltà. Sono migliaia i gattini abbandonati ogni anno, i pochissimi fortunati vengono casualmente trovati da passanti ma, i più, fanno un bruttissima fine,muoiono di stenti per fame e sete, divorati vivi dalle larve di mosca, predati da volpi e tassi. Una morte tra atroci sofferenze alla quale nessuno ci fa caso ma che comunque ci vede tutti complici e in parte artefici.

L’Enpa Trevigiana ha in stallo una decina di mamme gatte e la bellezza di 62 gattini. Già, in stallo, poiché in questa delicata fase della loro vita non possono essere accolti in gattile, per una questione sanitaria e soprattutto perché, quelli senza la mamma, devono essere allattati ogni 4/5 ore per cui necessita uno stallo casalingo almeno finché non mangeranno da soli. L’Enpa ha ormai esaurito le proprie capacità logistiche ed economiche e lancia un appello alla cittadinanza affinché chi può si renda disponibile per stallare i mici per il tempo strettamente necessario. Basta una stanzetta, un bagno. Necessitano persone disposte ad allattare i cuccioli di pochi giorni ogni 4/5 ore; chi vorrebbe ma non può per impegni di lavoro di certo ha sicuramente una zia, una nonna, un'amica o qualcuno che è a casa e può rendersi utile. I volontari sono disponibili ad insegnare e ad assistere chiunque si offrirà d’aiutarli. Per chi è disponibile a dare il proprio qualsivoglia contributo è possibile chiamare lo 0422.484019 o mail a treviso@enpa.org.

Per far fronte agli ingenti costi economici che tutto ciò comporta,l’Enpa ha organizzato un grande evento di beneficenza, completamente dedicato alla pizza, rivolto a tutta la cittadinanza, previsto per venerdì 4 maggio, alle ore 20.30, presso la Pizzeria "De Mori", via Carretta 40 (6a presa) a Nervesa della Battaglia. Il costo, molto contenuto, è di soli 15€ e prevede la pizza, la bibita e il caffè. Una serata di beneficenza il cui ricavato andrà ad aiutare i gattini abbandonati che ogni anno “invadono” la nostra provincia e che ospitiamo. Gestirli tutti con, cibo, sabbietta, veterinari, vaccini, farmaci ecc. ha un costo notevole al quale non riusciamo a farvi fronte se non autofinanziandoci con iniziative come questa. Info e adesioni, entro il 2 maggio, al 392.1939230 Paolo (anche con SMS/Whatsapp). L’associazione comunica che lo scorso anno ha recuperato e affidato 891 gatti che, sommati a quelli degli anni precedenti superano le 5mila unità. La stessa consiglia, a tutti coloro che palesano l’idea di abbandonare la cucciolata, di lasciare i piccoli con la mamma almeno fino ai due mesi e, nel frattempo, prendere contatto con i volontari che poi si faranno carico d’affidare i cuccioli e contribuiranno alla sterilizzazione della mamma affinché l’evento non si ripeta più.