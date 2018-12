Enpa apre un nuovo gattile per salvare i mici abbandonati

Ci sono voluti ben 12 anni di attese e preparativi ma, alla fine, il sogno dell'Enpa Treviso sta per diventare realtà. Domenica 9 dicembre, in via Zamboni, 1 a Conegliano aprirà i battenti il primo gattile dell'associazione trevigiana.

Un centro che sarà destinato ad accogliere tutti quei micetti lasciati da soli e in difficoltà nella provincia di Treviso. Da quattro anni a questa parte il numero di gatti abbandonati è cresciuto in maniera esponenziale raggiungendo numeri preoccupanti. Solo nell'ultimo anno, spiegano i volontari, il numero di abbandoni è sostanzialmente raddoppiato. Per far fronte all'emergenza, Enpa Treviso ha deciso di inaugurare il nuovo gattile di via Zamboni a Conegliano. Il taglio del nastro avverrà domenica 9 dicembre alle ore 15 mentre alle ore 16, in Corte delle rose, spazio allo spettacolo a cura di Spektra Shows e diretto da Irene Guglielmi. La nuova struttura pronta ad aprire i battenti nei prossimi giorni sarà un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli amanti dei gatti che vorranno adottare o semplicemente aiutare qualche micio in difficoltà. Nel 2017 l'Enpa ha accolto circa 530 nuovi gatti mentre quest’anno l'associazione si è trovata a fronteggiare 940 nuovi arrivi.