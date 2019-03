Gattina uccisa con tre colpi di pistola e abbandonata in strada

Era il tardo pomeriggio di venerdì 15 marzo quando una coppia di coniugi trevigiani si è accorta che, sul ciglio di una delle strade principali di Campodipietra, nel Comune di Salgareda, una gattina di pochi mesi d'età giaceva immobile a terra.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" marito e moglie si sono subito fermati a soccorrere l'animale pensando che fosse stato investito da un'auto in corsa. Arrivati dal veterinario del paese hanno scoperto però un'orribile verità. La gattina, ancora agonizzante, era stata colpita da tre proiettili d'arma da fuoco (uno alla testa e due al corpo) e successivamente abbandonata lungo la strada. Inutile ogni tentativo di salvarla: il veterinario ha dovuto sopprimere l'animale per evitargli ulteriori sofferenze. Sotto shock i coniugi che hanno trovato l'animale, anche loro padroni di diversi gatti. Entrambi hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Salgareda per quanto accaduto nella speranza che qualche videocamera di sorveglianza lungo la strada possa aver ripreso il responsabile di un'uccisione tanto meschina.