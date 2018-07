Gatto rimane incastrato nel motore di un'auto: salvato dai vigili del fuoco

MOTTA DI LIVENZA Intervento a dir poco curioso nella giornata di domenica 22 luglio per i vigili del fuoco di Motta di Livenza intervenuti in viale Madonna, a pochi metri di distanza dal celebre santuario mottense, per salvare un gatto rimasto incastrato nel motore di un'auto ferma in sosta. Fortunatamente il proprietario del mezzo, prima di rimettersi in viaggio, ha notato la presenza dell'animale e ha subito allertato i pompieri, intervenuti sul posto pochi minuti dopo.

L'animale, probabilmente nella speranza di trovare riparo dalla calura estiva, si era rifugiato prima sotto e poi all'interno dell'utilitaria ferma in sosta rimanendo però incastrato a pochi centimetri dal motore. Le operazioni per recuperare l'animale sono durate diversi minuti ma alla fine i soccorritori sono riusciti a estrarre l'animale, liberandolo dall'auto. Durante l'intervento una piccola folla di curiosi si è radunata nel luogo dell'accaduto. La situazione è tornata alla normalità in tarda mattinata.

