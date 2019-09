Da Sernaglia della Battaglia a Clècy: un viaggio per rafforzare il gemellaggio

Una delegazione del Comune di Sernaglia della Battaglia guidata dall'assessore Vanni Frezza e composta da famiglie residenti in paese e in paesi limitrofi, per un totale di 26 persone, si è recata in visita al Comune gemellato di Clècy, in Normandia, dal 29 agosto al 2 settembre scorsi. Si è così scritta un'altra pagina del gemellaggio sottoscritto dalle due amministrazioni nel settembre 2011.

Un'amicizia che dunque proprio in questi giorni compie 8 anni, festeggiati rispettando la tradizione che vede negli anni pari gli amici di Clècy raggiungere Sernaglia e in quelli dispari le visite dei sernagliesi in Francia. Dopo la calorosa accoglienza, sono state numerose le occasioni di incontro tra gli ospiti italiani e i padroni di casa francesi. Si è passati dai momenti istituzionali a quelli più conviviali, dalla scoperta di luoghi incantevoli immersi nella natura a quelli di interesse storico tra i quali Caen, Mont-Saint Michel, Bayeux, luoghi e spiagge dello sbarco alleato in Normandia. Nell'ultimo giorno di visita è stata data la possibilità ai partecipanti di fare una breve tappa a Parigi. Questi i passaggi rilevanti del saluto dell'amministrazione comunale agli amici francesi, affidata dal sindaco Mirco Villanova all'assessore Frezza: «Otto anni hanno permesso sia alla nostra sia alla vostra comunità di avere numerose occasioni di incontro che oggi ci permettono di dire che questa amicizia è forte, salda e ha ancora tante cose da dire e tante esperienze da mettere in agenda. Arriviamo qui con l'umiltà e la curiosità di conoscere Voi e il Vostro territorio che come il nostro ha la sua storia, le sue bellezze e le sue potenzialità. Il territorio confinante con Sernaglia è stato da poco inserito tra i luoghi considerati “patrimonio dell'umanità” dall'Unesco, mentre i Palù del Quartier del Piave, che sorgono anche nel nostro Comune, stanno per conoscere un importante rilancio grazie al progetto “Life Palù Qdp” cofinanziato dall'Unione Europea. Tutto ciò dimostra che i nostri Comuni sorgono in contesti di particolare pregio che anche un gemellaggio internazionale può contribuire a fare conoscere e apprezzare. Perché questo accada sono fondamentali anche le associazioni di volontariato, che fin dall'inizio del progetto hanno dato la loro disponibilità ad accogliere e ospitare famiglie e studenti di Clècy e che per questo ringrazio. E a proposito dell'accoglienza agli studenti ringrazio anche l'Istituto comprensivo di Sernaglia. Un ringraziamento particolare va come sempre all'assessore Frezza, promotore di questo gemellaggio, e al Consiglio comunale che da subito ha appoggiato l’iniziativa. Ringrazio anche i dipendenti comunali che contribuiscono alla buona riuscita degli eventi legati al gemellaggio. Cari amici di Clècy, non vediamo l'ora di ricambiare quanto prima a Sernaglia la vostra squisita ospitalità».