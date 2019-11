Mogliano e Lisieux: il gemellaggio si rafforza grazie alle squadre di calcio

Nella mattinata di venerdì 22 novembre hanno fatto il loro arrivo a Mogliano le due rappresentanti della delegazione della città di Lisieux, Madame Poynard (vicesindaco e assessore con delega ai Gemellaggi) e Madame Desjardins (presidente del Comitato dei gemellaggi).

Scopo della visita la proposta di sviluppare un progetto a favore dei giovani calciatori delle due città, che risultano gemellate dal 2012. «L’idea è molto originale e gradita. Se vogliamo rilanciare il sodalizio tra queste nostre due città, l’unione tra i giovani è certamente la strada migliore da percorrere. Attualmente il Comitato dei gemellaggi si trova in una fase di transizione; questa nuova amministrazione intende dare nuovi impulsi per rafforzare sempre di più i rapporti tra le nostre città» ha commentato il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato. Il primo appuntamento di questa due giorni a Mogliano ha avuto inizio alle ore 12 di venerdì con l’incontro in sala consiliare delle due rappresentanti francesi e la nuova Giunta comunale, alla presenza di Enrico Lorenzoni, presidente della F.C. Union Pro, durante cui è stato illustrato il progetto che si appresta a coinvolgere le società sportive delle due città. Dopo una piacevole pausa pranzo, la giornata è proseguita con una visita guidata ai due principali siti di interesse culturale moglianesi, il Museo Brolo e il Broletto. Nella giornata di sabato è invece prevista una visita allo stadio comunale A. Panisi, casa della Union Pro, società sportiva che conta oggi 400 ragazzi e una prima squadra che milita nel campionato di Eccellenza.