A Villorba arriva Geolander: l'auto che realizza la mappa digitale del territorio

Si chiama Geolander, ed è molto più di un Grande Fratello. I suoi strumenti, laser scanner e telecamere montati sul tetto e in altre parti della carrozzeria, riescono a memorizzare cinque giga di dati per chilometro.

In pratica viene geolocalizzato ogni manufatto con una tolleranza al di sotto di dieci centimetri: dagli edifici ai cartelloni pubblicitari, passando per finestre e tombini. Geolander, vettura dell’azienda padovana Gemmlab da oggi sino alla fine di febbraio analizzerà e mapperà le strade del territorio del Comune di Villorba. Grazie alle immagini e alle scansioni rilevate centimetro dopo centimetro (trattate nel pieno rispetto della normativa sulla privacy) sul territorio comunale, verrà creata una grande una banca dati che aiuterà a capire dove intervenire in termini di sicurezza stradale verificando il posizionamento degli impianti o della cartellonistica pubblicitaria e che consentirà di verificare e mettere in comparazione le informazioni presenti negli archivi comunali con quanto invece riscontrato da Geolander sul territorio. «Questo tipo di mappatura ha lo scopo - commenta il sindaco Marco Serena - di migliorare i servizi al cittadino grazie alle informazioni precise cui potranno attingere gli uffici comunali ottimizzando il loro lavoro e velocizzando le risposte».