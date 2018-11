Pattinaggio: firmato l'accordo per la gestione del Palaparco

E’ stata sottoscritta lunedì 26 novembre la convenzione tra l’amministrazione comunale di Silea e l’Aps Pattinatori Sile, che regola l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto sportivo denominato “Palaparco”, dal 1 settembre 2018 al 30 giugno 2021, con lo scopo di promuovere lo svolgimento di corsi ed attività sportive di tipo agonistico o amatoriali/dilettantistiche, connesse alla diffusione dello sport in generale.

L’impianto sportivo, situato in via del Parco n. 7, è costituto da una pista di pattinaggio coperta ed inclusiva di tribune per 200 persone e dai locali accessori, come spogliatoi e servizi, oltre alla pista di pattinaggio scoperta situata a circa 100 metri di distanza dal fabbricato principale. Il sindaco Rossella Cendron commenta la firma con queste parole: «L’associazione Pattinatori Sile di Silea è da ben trentatre anni presente sul territorio con cento atleti e numeri importanti nei campionati nazionali e regionali. Con la prospettiva di una gestione degli impianti a più lungo termine, potrà programmare in modo strategico le attività a beneficio di atleti e famiglie, in accordo e condivisione con l’APS “Diamante”, che conta una settantina di atleti».