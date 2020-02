Giancarlo Milanese perde la vita a 65 anni: era presidente della cooperativa Csa

Si chiamava Giovanni ma tutti lo conoscevano con il nome di Giancarlo Milanese e, a soli 65 anni, martedì 4 febbraio ha perso la vita all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dov'era stato ricoverato alcuni mesi fa per un'operazione al cuore.

La notizia, come riportato dal sito "Qdpnews", ha gettato nello sconforto le tante persone che in questi anni avevano conosciuto Milanese, presidente della Csa Cooperativa di San Vendemiano, fondata nel 1986 insieme a Tiziano Mazzer, attuale vicepresidente. Milanese era nato a Buenos Aires, in Argentina, ma era venuto a vivere in Italia dopo la morte della madre, per volere del padre. Stabilitosi nel Comune di Cordignano quattro anni fa si era sposato con Vanda, trasferendosi a Sarmede. La vita di Giancarlo è trascorsa felice nel segno del volontariato e dell'amore verso gli altri. In molti lo ricordano oggi mentre faceva la spesa per le persone meno abbienti sostenute dalla parrocchia di Cordignano o assisteva gli anziani della casa di riposo San Pio X. Una persona dal cuore grande che lascia un vuoto immenso in amici e familiari. I funerali saranno celebrati venerdì 7 febbraio alle 14.30 nella chiesa arcipretale di Sarmede.