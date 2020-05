Addio a Gianfranco Menegaldo, storico ristoratore trevigiano

Dopo la scomparsa di Arturo Filippini a causa del Coronavirus, la ristorazione trevigiana piange in queste ore Gianfranco Menegaldo, titolare dell'omonima trattoria di pesce in via Pralongo a Monastier.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" il decesso è avvenuto giovedì pomeriggio, 28 maggio, in ospedale a Dolo dove Menegaldo era ricoverato per una grave malattia ai polmoni che lo ha strappato all'affetto dei sui cari all'età di 82 anni. Da 60 anni era alla guida del ristorante Menegaldo di Monastier, una vera istituzione per gli amanti della cucina di pesce in tutto il Veneto. La trattoria Menegaldo era stata fondata nel 1910 e gestita dal papà di Gianfranco, Lucio. Nel 1960 il passaggio di consegne, quando la scomparsa improvvisa del padre aveva costretto Gianfranco ad abbandonare la sua passione per il ciclismo dedicandosi al ristorante. Aiutato dall'amata moglie Bertilla e dalle sue tre figlie, Gianfranco Menegaldo (Franco per gli amici) ha costruito negli anni un locale simbolo della provincia di Treviso unendo alla perfezione la cucina di pesce con le tradizioni locali, puntando tutto sulla semplicità e sulla grande qualità delle materie prime servite in tavola. Molti colleghi ricordano la sua inconfondibile presenza giornaliera al mercato di Caorle o a Marano Lagunare per scegliere il pescato del giorno da servire in tavola. Triglie, capesante, ostriche fatte arrivare dalla Francia e innumerevoli altre specialità che gli sono valse l'appellativo di "Re del pesce". La cucina della famiglia Menegaldo è stata frequentata da almeno quattro generazioni di trevigiani e sono decine le celebrità e le peronalità di spicco che si sono sedute ai tavoli della trattoria di Monastier. Treviso perde un gigante della ristorazione locale. Decine i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia in queste ore. La data dei funerali sarà fissata nei prossimi giorni.