La fuga dal palco di Grignani, niente bis e il rocker scappa via

TREVISO Un saluto al pubblico, il lancio del plettro, stizzito, e poi la fuga. E' stata questa la strana chiusura del concerto di Gianluca Grignani ieri sera, sul main stage di Suoni di Marca. Un concerto durato poco più di un'ora "interrotto" in malo modo dal rocker milanese tra le facce attonite del backstage e qualche fischio del pubblico, che si aspettava indubbiamente i consueti bis. "Vi voglio bene" sono state le ultime parole dell'artista sul palco lasciando a bocca asciutta i molti fan che lo attendevano per un selfie o un autografo a fine concerto. Da "La mia storia tra le dita" a "L'aiuola", Grignani in versione unplugged incanta il pubblico di Suoni Marca per un bastione San Marco sold out. Niente "Destinazione Paradiso" per il rocker: chissà qual è stata la sua destinazione dopo la fuga, un comportamento che ha lasciato di stucco lo stesso direttore artistico di SdM, Paolo Gatto.