Doppio trapianto di fegato, poi il coma: elettricista muore a 39 anni

Ha resistito per diciannove lunghi anni alle avversità della malattia ma, alla fine, il suo cuore ha smesso di battere mercoledì scorso, 1 aprile, circondato dall'affetto dei familiari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Maserada sul Piave piange in queste ore la scomparsa di Gianluca Pastrolin, venuto a mancare a soli 39 anni. Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo il diploma nel 1981 all’Itis Max Plank, Gianluca aveva iniziato a lavorare come elettricista. Giovane, appassionato del suo lavoro e pieno di amici, il suo calvario negli ospedali della Marca è iniziato nell'autunno del 2001 quando si era sottoposto a un doppio trapianto di fegato a cui è seguito un periodo di coma. La sua grande tenacia l'aveva portato a resistere e risvegliarsi ma un secondo coma, a 17 anni di distanza dal primo, ha aggravato in maniera irreversibile le sue condizioni portandolo al decesso a soli 39 anni. Lo scorso dicembre il papà di Gianluca era mancato, stroncato da un male incurabile. La mamma Mirella e il fratello Massimiliano gli sono rimasti vicini fino all'ultimo giorno. I funerali di Gianluca si svolgeranno in forma strettamente privata.