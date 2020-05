Addio alla pittrice Gianna Buran: mondo dell'arte in lutto

Gianna Buran, pittrice conosciuta a livello internazionale che da tanti anni viveva e operava a San Pietro di Feletto, è mancata all'età di 83 anni. L'annuncio della sua scomparsa è arrivato martedì 5 maggio dal sindaco Maria Assunta Rizzo.

Pittrice di lungo corso, Gianna Buran era originaria di Venezia ma, dal 1965, si era trasferita in provincia di Treviso. Attiva a Conegliano, aveva deciso di aprire il suo studio proprio nel piccolo borgo trevigiano. Centinaia le mostre organizzate in carriera. Tra i riconoscimenti ottenuti a livello internazionale andava particolarmente fiera della laurea honoris causa in Belle arti ricevuta nel 1997 presso l’Universitas Internazionale Studiorium Superiorum di New York. Chi l'ha conosciuta in vita la ricorda come una persona che ha vissuto un'esistenza dedicata all’arte e all’amore per la pittura. Le sue opere dalla sommessa atmosfera poetica e dal raffinato cromatismo, dall’impalpabile gioco di luci e dall’accavallarsi delle pennellate intrise di colore, fanno oggi parte di collezioni private e pubbliche in Italia e all’estero. Nel 1996 e nel 2002 ha esposto presso il Municipio di San Pietro di Feletto al quale ha lasciato in eredità un’opera ora esposta nello studio del sindaco. «Una notizia che ci lascia una profonda tristezza» hanno concluso il sindaco Maria Assunta Rizzo e l'assessore alla Cultura Claudia Meneghin.