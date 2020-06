Liceo Canova, ex allievi in lutto: morto il presidente Perissinotto

Mercoledì mattina, 10 giugno, dopo una lunga malattia, è mancato all'affetto dei suoi cari il presidente dell'associazione "Ex allievi liceo Canova", il dottor Gianquinto Perissinotto. Aveva 65 anni, il decesso è avvenuto a Udine.

Il consiglio direttivo e i soci dell'associazione trevigiana, insieme ai docenti e agli studenti del liceo, hanno voluto esprimere pubblicamente il loro cordoglio alla famiglia (alla moglie e alle due figlie in primis) dell'ex presidente in questo momento di grande dolore. «La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel mondo della cultura trevigiana e nell'intera comunità dei canoviani di ieri, di oggi e di domani» si legge nel messaggio degli ex alunni del liceo, in cui compare anche la citazione di un verso dell'Alcesti di Euripide ("Cada la terra sopra te leggera"). Dopo gli studi classici, Perissinotto aveva lavorato nel mondo dell'economia e della finanza diventando commercialista e, per oltre 30 anni, componente del Comitato della Fondazione Veneto Banca. Un ruolo che gli era costato il coinvolgimento nel processo sul fallimento dell'ex banca popolare trevigiana. La notizia della sua scomparsa in queste ore è arrivata fino a Cortina d'Ampezzo dove Perissinotto era conosciuto come presidente della fondazione "Silla Ghedina" con cui aveva aiutato studenti, insegnanti e associazioni, sostenendo restauri di beni artistici e architettonici. Brusco e schietto nella sua sincerità, ironico ma rigoroso ed estremamente esigente, lascia un ricordo importante nelle persone che aveva conosciuto dopo essere diventato, per moltissimi ex studenti, una vera e propria figura di riferimento nell'orientamento professionale e umano. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.