Puledra in palio alla sagra: gli animalisti scrivono al Vescovo

GIAVERA DEL MONTELLO L'Oipa di Treviso attacca la tradizionale sagra di Cusignana di Giavera del Montello che viene organizzata dal 10 al 20 agosto. Il motivo? Ogni anno viene messo in palio una puledra che diventerà di proprietà di chi ne indovinerà il peso. Gli animalisti, non trovando di meglio da fare, cercano di opporsi alla lotteria lanciando verso il comune e la parrocchia di Cusignana di Giavera del Montello una lettera indirizzata al vescovo Gianfranco Agostino Gardin e un mail bombing (https://www.oipa.org/italia/asta-cavallo-mail-protesta/).

"Rinchiuso in un recinto fatiscente fatto con tubi arrugginiti -si legge in un comunicato- fra rumori assordati di giostre e musica ad alto volume, urla, schiamazzi, auto che sfrecciano per la strada vicina e persone che, accecandolo con i flash fotografici, continuano a tentare di toccarlo: questo è il trattamento che subisce prima di diventare il premio di chi ne indovinerà il peso e potrà poi farne ciò che vuole, anche rivenderlo, proprio come un oggetto. Una “tradizione” diseducativa che va avanti da anni e che l’OIPA puntualmente denuncia".

“Questa lotteria costringe il cavallo a subire uno stress insopportabile a causa dell’esposizione ad un ambiente così caotico e poco consono ad un animale così sensibile – afferma Mara Canzian, delegata della sezione provinciale dell’OIPA di Treviso – Gli animali non sono fenomeni da baraccone, usarli nelle sagre, ridicolizzati, sfruttati e venduti come oggetti, è una manifestazione diseducativa che non mostra rispetto verso gli altri esseri viventi: per questo abbiamo indetto una protesta via mail e scritto al vescovo per chiedere di strutturare la sagra senza che nessun animale debba essere trattato in questo modo”.