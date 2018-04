Gino Paoli in concerto a Treviso: spettacolo imperdibile al Teatro comunale

TREVISO "Due come noi che…", uno spettacolo unico in cui la voce di Gino Paoli e il pianoforte di Danilo Rea si fondono per dare vita ad una scaletta aperta, che spazia dai grandi classici nazionali e internazionali agli intramontabili successi del cantautore, passando per le raffinate incursioni nella canzone d'autore napoletana.

Con questo progetto, nato dalla collaborazione con uno dei più creativi pianisti italiani, Gino Paoli si esibisce per la prima volta al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso martedì 29 maggio, alle ore 21 per il terzo appuntamento della rassegna di concerti organizzata da Pagano Events Spettacoli, con la collaborazione di Teatri e Umanesimo Latino SpA e il sostegno del Consorzio di Tutela della Prosecco DOC e di Banca Mediolanum Ufficio dei Consulenti Finanziari di Treviso. Dopo Teo Teocoli e Patty Pravo (serate ad alto gradimento, con seicento spettatori per ogni data), a fine maggio arrivano Gino Paoli e Danilo Rea, che rinnovano a Treviso il loro fortunato sodalizio artistico in "Due come noi che…", già sperimentato con il progetto “Un incontro in Jazz” e la pubblicazione degli album “Milestones” e “Auditorium Recording Studio”. La prevendita è attiva con le seguenti modalità: alla biglietteria del Teatro Mario Del Monaco, Corso del Popolo 31, acquisto di persona dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, il sabato dalle ore 10 alle ore 12.30; acquisto al telefono dal martedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (tel. 0422 540480). Acquisto online nel circuito www.ticketone.it. Biglietti d'ingresso: 69,00 euro¸57,50 euro; 46,00, euro; 28,75 euro compresi diritti di prevendita. Infoline Pagano Events Spettacoli tel. 3735100179.