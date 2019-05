Europee 2019: Giorgia Meloni chiude la campagna elettorale a Fagarè

«Il fatto che Giorgia Meloni abbia scelto il Veneto per chiudere in grande stile la sua campagna elettorale è un segnale di profonda attenzione per il Nordest e le sue imprese, troppo spesso lasciate sole da un Governo senza direzione e da un’Europa succube della burocrazia. Lanceremo un messaggio politico forte e chiaro».

A dirlo è l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Remo Sernagiotto che saluta con queste parole l’arrivo di Giorgia Meloni venerdì 24 maggio al Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, a partire dalle 11.30. «Fratelli d’Italia è l’unica forza politica che sta portando avanti con coerenza i valori di un centrodestra che crede nella crescita economica, nei valori della comunità, nella famiglia, parole che nel nostro Nordest hanno un peso specifico. Mentre la Lega è schiava del patto elettorale con i grillini, basta vedere cosa sta succedendo sul fronte dell’autonomia, e Forza Italia si è alleata vergognosamente con l’Svp, Fratelli d’Italia ha un progetto forte e concreto, che si rivolge al cuore produttivo del Paese: infrastrutture, stop alla burocrazia, sostegno alla famiglia e alla natalità, choc fiscale, controllo serrato dell’immigrazione. Saremo in tanti ad accogliere Giorgia» la conclusione di Sernagiotto.