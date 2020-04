E' morto il professor Renucci, studioso della storia di Treviso

Treviso piange la scomparsa di uno dei suoi storici più importanti, il professor Giorgio Renucci. Dopo un breve ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, si è spento all'età di 95 anni.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il nome di Renucci era molto legato al mondo della scuola. Preside negli istituti di San Biagio di Callalta e Zenson di Piave, in molti lo conoscevano a Treviso per le sue innumerevoli pubblicazioni come: "Insegne araldiche del Comune di Treviso", collaboratore di numerosi periodici tra cui Le Venezie Francescane di Venezia. Lascia la moglie Margherita e i figli Andrea e Chiara oltre a moltissime persone che, negli anni, si erano appassionate al suo enorme lavoro di ricerca nel raccontare la storia di Treviso.