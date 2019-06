Giornata sulla legalità: 600 bambini a lezione di sicurezza con la Polizia di Stato

Venerdì mattina la Polizia di Stato ha partecipato ad una giornata sulla legalità organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta e San liberale di Castelfranco Veneto, rivolta ai ragazzi dalla prima elementare alla terza media dei centri estivi parrocchiali. All’evento erano presenti circa 600 ragazzi, che hanno avuto modo di conoscere le varie attività della Polizia di Stato. In particolare, il dott. Marco Masia, Dirigente delle Volanti, insieme ai suoi uomini, oltre a mostrare i dispositivi delle auto d’istituto, ha spiegato ai ragazzi l’applicazione YOUPOL; nel campo di calcio di Salvarosa, dove si è svolta la manifestazione, erano presenti anche gli artificieri di Venezia, la Polizia Stradale e uno stand della Polizia Scientifica.

Gli uomini della Polizia Scientifica hanno mostrato ai ragazzi come vengono prese le impronte digitali e simulato un sopralluogo sulla scena del crimine, così come la Polizia Stradale ha eseguito una dimostrazione con l’etilometro spiegando tutte le conseguenze a cui vanno incontro coloro che guidano dopo aver bevuto dell’alcool o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sempre nel campo di Salvarosa è stato simulato uno scenario di allarme in una stazione dei treni con una valigia che poteva contenere esplosivo: uno dei ragazzi ha segnalato l’oggetto e subito sono arrivati i poliziotti che hanno messo in sicurezza la zona fino a quando non sono arrivati gli artificieri che hanno fittiziamente disinnescato l’ordigno, facendo esplodere la valigia sospetta.

I poliziotti hanno risposto a numerose domande dei ragazzi, incuriositi dalle attività che la Polizia di Stato quotidianamente svolge, con particolare riferimento agli argomenti della droga, del cyberbullismo e dei reati commessi sul web, oltre che rispondere alle domande di decine di bambini che chiedevano come si potesse diventare poliziotti. Il Vicario della Parrocchia del Duomo, don Alberto Piasentin ha ringraziato i poliziotti intervenuti per aver dato ai ragazzi la possibilità di trascorrere una giornata all’insegna della legalità e del divertimento.