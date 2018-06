Prima edizione di "Una Giornata Manzoniana": gli alunni si sfidano su I Promessi sposi

MONTEBELLUNA Ma chi ha detto che “I promessi sposi” di Alessandro Manzoni sono una noia? Se li presenti bene possono far ridere, piangere, discutere, riflettere. E persino giocare. Lo hanno dimostrato, l’altro giorno, gli alunni delle classi seconde del liceo “Veronese” di Montebelluna che hanno partecipato, al cinema "Italia Eden", alla prima edizione di una Giornata Manzoniana organizzata dall’istituto. In sostanza, si è trattato di una sorta di quiz costituito da 50 domande alle quali le classi erano chiamate a rispondere, prenotandosi con un fischietto. E, peruna volta, gli studenti hanno fatto a gara per battere sul tempo i concorrenti ed essere interrogati. Rispondendo, sul libro, a domande anche complesse, che prevedevano l'individuazione di personaggi più o meno noti o la recitazione di singoli passi. A dirigere il gioco il prof. Alessandro Rossi, coadiuvato dall’ex alunna dell'istituto Francesca Basso, frizzante studentessa di lettere reduce da una brillante partecipazione all’Eredità. Alla fine, la competizione è stata vinta dalla classe Seconda G. Ma la vera vincitrice è stata l’iniziativa.