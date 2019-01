Giornata della Memoria: tutte le iniziative in provincia di Treviso

Il 27 gennaio sarà la giornata dedicata al ricordo di tutte le persone che hanno perso la vita nell'Olocausto. Tantissime le iniziative organizzate in tutta la provincia di Treviso con eventi culturali organizzati per tenere sempre viva la memoria su una delle pagine di Storia più drammatiche del Novecento.

Treviso

Sabato 26 gennaio, dalle 16:30 alle 18:00, il primo evento organizzato presso la biblioteca comunale 'A. Zanzotto' di Treviso, in città giardino. Lucio De Bortoli dell'Istresco presenterà "Gerda's Memoir". Gerda Pressburger, in fuga con i genitori dalla follia nazista di metà Novecento, ha trascorso alcuni anni della sua vita a Montebelluna, presso la famiglia di Angelo Bressan, sotto il controllo delle autorità, in regime di "Internamento libero". All'inizio del 1944 i suoi genitori vengono arrestati e successivamente deportati ad Auschwitz da cui non faranno ritorno. Gerda, però, viene nascosta e salvata da monsignor Daniele Bortoletto e poi tutelata presso l'orfanatrofio Don Bosco di Guarda per essere consegnata, a guerra finita, ai famigliari residenti in Portogallo. In questi ultimi decenni è stata cercata, senza esito. Ora è stata ritrovata. E se non è stata purtroppo ritrovata in vita (Gerda, nata nel 1934, è morta nel 2012) sono state rintracciate le sue memorie che ora vengono consegnate alla memoria pubblica. (Dal sito dell'Istresco). L'ingresso è libero e gratuito. Per info 0422-410840. Inoltre, dal 26 gennaio al 9 febbraio, sempre in occasione della Giornata della Memoria presso la biblioteca A. Zanzotto sarà allestita la mostra "Persone a metà - Storie di violenze dai campi " riproduzioni di disegni realizzati dagli internati. L'inaugurazione sarà sabato 26 gennaio alle ore 16.30. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della sede, dal lunedì al venerdì 9-20 sabato 9-13.

Mogliano Veneto

Ricchissimo il programma di iniziative anche a Mogliano. Domenica 27 gennaio la commemorazione ufficiale e, fino al 2 febbraio, una rassegna ricca di incontri, dibattiti, spettacoli teatrali e musicali. Il programma, in calendario fino al 2 febbraio, è realizzato in collaborazione con l’Anpi Mogliano-Preganziol, le associazioni Combattentistiche e d’Arma, il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, il Gruppo Musicale Città di Mogliano, le Associazioni Oltre Lo Sguardo, Pausa in Sol Maggiore, Attori per Caso, il Gruppo Quante Storie! e Fuoriclasse, la Soms e le scuole del territorio. Domenica 27 gennaio, il Giorno della Memoria sarà commemorato ufficialmente in Piazza Caduti a partire dalle ore 10.30, con la deposizione di una composizione floreale e di un intervento del Sindaco, Carola Arena. Seguirà alle 10.50, nell’atrio del municipio, un intervento di Ester Jacchia Frezza dal titolo “Memoria di bimba”, accompagnato poi dall’interludio musicale a cura di Ensemble Pausa in Sol Maggiore. Contemporaneamente, Piazza Caduti ospiterà l’installazione “Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”, opera di Angelo Zennaro e le esposizioni “Menzogna della razza” e “Le donne nei lager nazisti”. La Giornata si concluderà con la quarantesima “Fiaccolata dei 5 Panaini”, promossa dalla SOMS e legata ai temi della Memoria. La rappresentazione dal titolo “La notte senza fine”, a cura dell’Associazione Culturale Attori per Caso con musica dal vivo e coreografie di Patrizia Spadon del Corpo di Ballo "Fuori Quota", è in programma sabato 26 gennaio alle ore 20.45 al Teatro Astori. La stessa rappresentazione sarà replicata per gli studenti del Liceo Statale “G. Berto” sabato 2 febbraio. Un appuntamento fitto di iniziative quello di martedì 29 gennaio, che inizierà alle ore 21 al Teatro Busan con “Memoria e futuro”, un incontro con Riccardo Calimani – scrittore e storico italiano, conosciuto soprattutto come storico dell'ebraismo italiano ed europeo – al quale interverranno il sindaco, Carola Arena, e Angelo Zennaro, pittore. La serata proseguirà con “Il canto dell’arrivo ad Auschwitz”–“Ricorda cosa ti hanno fatto in Auschwitz”, opera di Luigi Nono per nastro magnetico (1965), per concludersi con la performance musicale “Il Cielo e la cenere”, in collaborazione con l’Associazione Oltre lo Sguardo. Verterà sulle testimonianze di Loris Levak dell’Associazione Rom Kalderash di Venezia, con letture e immagini, l’incontro “Porrajmos. La shoah dimenticata di Rom e Sinti” di giovedì 31 gennaio alle ore 18, che si terrà all’auditorium Scala della Scuola M. Hack, a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, insieme a Gruppo Fuoriclasse. Tutte le iniziative saranno ad ingresso libero.

San Biagio di Callalta

Dopo il partecipato incontro con lo scrittore Matteo Corradini e la vicepresidente dell’associazione Figli della Shoah, Marina Scarpa Campos, il programma per la Giornata della Memoria, realizzato dall'amministrazione comunale e dalla Pro Loco di San Biagio di Callalta, prosegue con altri eventi. Il primo, giovedì 24 gennaio (ore 20.45, sala consigliare in piazza Tobagi), prevede la proiezione del docufilm “1938-Diversi” di Giorgio Treves, realizzato da Tangram Film di Roberto e Carolina Levi, in collaborazione con Sky Arte e presentato durante la 75^ edizione della Mostra del cinema di Venezia. Il film racconta che cosa comportò per gli ebrei italiani l’attuazione di quelle leggi razziali e come la popolazione, ebraica e non, visse il razzismo e la persecuzione. Durante la serata sarà presente anche l’illustratore trevigiano Paolo Gallina che per l’occasione ha realizzato un’immagine raffigurante la sottigliezza degli effetti quotidiani delle leggi razziali, immagine utilizzata anche per la locandina dell’iniziativa. Il secondo evento riguarda la mostra “1938-1945 La persecuzione degli ebrei in Italia” a cura di Cdec, visitabile fino a domenica 27 gennaio presso le sale Casa Rossa (orario sab.-dom. 10.12 e 15.30-18). Si tratta di un’esposizione che attraverso documenti pubblici e privati, fotografie, giornali, carte geografiche, lettere racconta la storia di un popolo. All'interno dell’esposizione di trovano alcune installazioni ideate e realizzate dall'associazione Oblique e dalle guide insieme agli studenti dell’Istituto comprensivo dopo aver visitato la mostra. Il programma delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, curato dai consiglieri comunali Marta Sartorato e Giacomo Paqualato, prevede infine una messa commemorativa, nella chiesa arcipretale di San Biagio di Callalta, alle ore 11 di domenica 27 gennaio, accompagnata da un componimento di musica ebraica. Anche la biblioteca comunale ha allestito per l’occasione “uno spazio per la Memoria” all'interno dei locali in via 2 Giugno con libri e video che raccontano il tema della Shoah.

Montebelluna

Gli studenti del Liceo Levi di Montebelluna il mattino del 28 gennaio e in replica, aperta a tutti, la sera alle 20,30 ripercorrono la costruzione di ghetti e di muri nel mondo e in Veneto in occasione della “Giornata della Memoria”. Sarà presentato lo spettacolo teatrale "Muri di ieri. Muri di oggi", prodotto e interpretato dagli studenti del liceo. Il 9 novembre 2019 ricorreranno i trent’anni dall’abbattimento del Muro di Berlino. Gli studenti del Liceo Levi di Montebelluna, lunedì 28 gennaio, in occasione della “Giornata della Memoria”, presenteranno il frutto di un loro approfondimento che parte dalla costruzione del muro del Ghetto di Varsavia e dei ghetti in provincia di Treviso e in Veneto, passando per il più famoso muro della storia, quello di Berlino, per arrivare ai muri odierni presenti nel mondo. Perché si costruiscono i muri? Per difesa, per separare città, per dividere Paesi, per delimitare zone pericolose e per non far passare idee o persone. I muri si costruiscono soprattutto per precludere la libertà altrui. Gli studenti si sono chiesti se sia insito nell’uomo alzare muri non solo fisici, ma anche mentali e hanno allestito lo spettacolo teatrale. Parteciperà allo spettacolo l’Orchestra d’Istituto, diretta dalla professoressa Fiorella Tessariol. Nel corso della mattinata del 28 gennaio si terranno due rappresentazioni dello spettacolo per gli studenti e in serata vi sarà anche una replica, a partire dalle ore 20,30, aperta ai genitori, alle autorità e a tutta la cittadinanza. Verrà narrata la nascita dei ghetti e dei muri, le storie di persone comuni che si incroceranno con quelle di eroi come Marek Edelman o di Irena Sendler, i tentativi di fuggire dal ghetto o di oltrepassare il muro, il tutto prendendo spunto dagli scritti di G. Cunial o di M. Edelman. Sotto la guida delle docenti Claudia Minchillo e Rossella Zanni i ragazzi hanno avuto modo di documentarsi e di comprendere come si vivesse nel ghetto e divisi da un muro nella stessa città. L’azione scenica, dunque, darà modo di riflettere sul fatto che la storia passata e purtroppo, anche quella recente, ci dà conferma che delimitare il proprio territorio è un bisogno vitale dell’uomo e l’uomo lo fa usando un modo chiaro ed inequivocabile per i suoi simili: il Muro, appunto.

Breda di Piave

Presentazione del libro “Una candela illumina il Lager” di Silvia Pascale. Giovedì 31 gennaio alle ore 20.30, nell'ambito di un’attività di riflessione e sensibilizzazione della comunità e degli alunni di tutte le scuole del territorio, si terrà la presentazione del volume “Una candela illumina il Lager”, scritto dalla docente e studiosa di storia trevigiana Silvia Pascale e pubblicato lo scorso settembre da Ciesse Edizioni. Il libro è stato tratto dal diario di Giancarlo Turchetto, sottotenente in Grecia, catturato dai tedeschi e deportato attraverso un lungo viaggio prima in Polonia e poi in Germania. La storia del protagonista è una delle tante vicende che coinvolsero oltre 600mila militari italiani fatti prigionieri dai tedeschi dopo l’8 settembre del ‘43. È la storia di una Resistenza senz’armi, di un militare che ha scelto di restare nel Lager piuttosto che collaborare con Hitler e Mussolini. La presentazione sarà arricchita dalle letture di alcuni brani tratti dal libro ad opera di Francesca Piaser. La serata proseguirà con l’omaggio agli ex internati della sezione di Breda di Piave e con il ricordo di Alvise Curtolo, mancato a gennaio 2018, e la partecipazione del Coro Ana Fameja Alpina. L'evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, si terraà nella sala consiliare di Villa Olivi di Breda di Piave.

Carbonera

“Pensieri in Circolo” è un’iniziativa culturale di divulgazione filosofica nata per avvicinare le persone alle opere e ai temi della nostra tradizione di studi filosofici. Organizza e promuove incontri di lettura e approfondimento creando spazi di dialogo e di confronto critico. Tutti gli incontri sono a cura di Marco Carniello (Università degli Studi di Padova) e si svolgono dalle ore 20.45 presso la sala Aldo Moro in piazza Fabris, a Carbonera. Ingresso libero e gratuito. Venerdì 25 gennaio, alle ore 20.45, la serata sarà dedicata a "Il rischio della memoria", incontro su Primo Levi con la filosofa Silvia Ferrari. Per conoscere, ricordare, riflettere. In occasione della Giornata della Memoria, in collaborazione con il Comune di Carbonera e la Biblioteca comunale, “Pensieri in Circolo” propone una serata di approfondimento dedicata a Primo Levi, testimone e scrittore della Shoah. Grazie al prezioso contributo di Silvia Ferrari (Fondazione Internazionale Alti Studi di Modena), studiosa e profonda conoscitrice dell’autore di Se questo è un uomo, ci accosteremo al delicato problema della memoria come strumento ambivalente e “arma a doppio taglio” a disposizione dell’uomo e dell’umanità. Il titolo della serata Il rischio della memoria intende infatti sottolineare come la memoria sia sempre da considerarsi un rischio perché capace di far riemergere ferite antiche, ma anche sempre a rischio perché suscettibile di essere manipolata o addirittura cancellata. Nell'anno del centenario dalla nascita di Primo Levi, questa serata sarà l’occasione per conoscere più da vicino una delle personalità più significative del secolo scorso le cui parole conservano tutt'oggi un valore di grande importanza intellettuale e civile per comprendere il nostro passato e per affrontare il nostro avvenire.