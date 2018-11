X Giornata Mondiale della prematurità: gli ospedali della Marca si tingono di viola

Da venerdì sera (con replica sabato sera) le Patologie neonatali e le Ostetricie della Marca Trevigiana si sono illuminate di viola. Anche quest’anno per la Giornata Mondiale della Prematurità, che si celebra sabato 17 novembre, l’Ulss 2 ha scelto di unirsi così alle iniziative simili in tutto il Mondo. Sono illuminati gli ospedali di Treviso, Oderzo, Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco e Montebelluna.

Quest’anno coinvolge anche i genitori che potranno parlare della loro esperienza sulla pagina Facebook aziendale. Tutti coloro che hanno affrontato la non facile esperienza di un bimbo che nasce prima del tempo possono raccontare la propria storia e, se desiderano, a mandare una foto collegandosi al seguente link http://bit.ly/ULSS2-Giornata-Prematurita. Queste storie saranno poi condivise su Facebook e le foto andranno a comporre un grande poster che collocheremo nei nostri reparti di Ostetricia. Per tutta la giornata di sabato, inoltre gli specialisti della Patologia Neonatale ed i genitori dell’Associazione “Il Pulcino” saranno in Piazza Monte di Pietà a Treviso con una postazione fissa a disposizione dei cittadini.

