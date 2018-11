Giornata mondiale vittime della strada: il municipio si tinge di rosso

In occasione della Giornata mondiale dedicata alle vittime della strada in programma per domenica 18 novembre, il Comune di Montebelluna ha deciso di aderire all’iniziativa illuminando il municipio di rosso.

L’amministrazione comunale ha accolto l’invito dell’Associazione Italiana familiari e vittime della strada per cui sia sabato 18 che domenica 19 dall’imbrunire all’alba la sede del municipio in piazza Dall’Armi si colorerà di rosso. L’iniziativa si estende anche alla popolazione che è invitata nella serata di domenica a tenere accesa una candela sulla finestra di casa per dare simbolicamente luce alla strage stradale. Giovedì sera, invece, il municipio si è tinto di viola per rispondere all’iniziativa - promossa dall’Associazione Nastro Viola con la collaborazione di Fondazione Nadia Valsecchi Onlus, Associazione Oltre la Ricerca e Associazione My Everest Onlus - “Facciamo luce sul tumore al pancreas” che ha l’obiettivo di sensibilizzare rispetto adi una patologia che in Italia ogni anno colpisce oltre tredicimila persone.