Giovani e lavoro: 200 nuovi professionisti formati in tre anni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Sono in 70 i giovani che hanno da poco concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Professionale per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili degli Ordini di Treviso e Venezia e che si preparano a diventare i nuovi commercialisti di domani. Qualche giorno fa hanno ricevuto l’attestato di frequenza al 21 esimo percorso formativo annuale della Scuola di formazione e molti di loro hanno già partecipato al primo esame scritto della sessione 2018 per diventare Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, Revisori Legali, organizzato dall’Università Cà Foscari. “Sono ormai 21 anni che la scuola per i tirocinanti di Treviso e Venezia prepara i futuri professionisti - ha dichiarato la commercialista Rossella Porfido presidente della Scuola di Formazione Professionale Per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili degli Ordini di Treviso e Venezia - ed anche se oggi esistono numerosi corsi on line per la formazione all’esame di Stato, riteniamo che l’insegnamento in aula consenta un approccio formativo attivo, di interscambio e dibattito con i docenti, in grado di rendere pro-attivo il ruolo dello “studente”. Un insegnamento che non è solo finalizzato allo studio per il sostenimento e il superamento dell’esame di abilitazione, ma anche come formazione specialistica integrativa al tirocinio professionale, a completamento di un percorso di crescita e maturazione per diventare un capace professionista di domani.”

“La frequentazione della Scuola di formazione per i tirocinanti - dichiarano all’unisono David Moro e Massimo Da Re, rispettivamente presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e Venezia - rappresenta un passaggio fondamentale lungo il percorso per diventare commercialista. I nuovi commercialisti oltre alla consulenza fiscale svilupperanno nuovi contenuti d’offerta ai propri clienti. Nei rapporti con le imprese, in particolare, oltre ad utilizzare le nuove tecnologie per misurare l’andamento e i risultati della gestione, sapranno supportare gli imprenditori nelle lettura delle informazioni e nella data analysis affinchè possano effettuare le più efficienti scelte di business nei tempi ridotti che il mercato richiede.“ Costituita nell’ottobre del 1997, emanazione diretta dei due Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso e di Venezia, la Scuola per i tirocinanti ha all’attivo la formazione di oltre 2267 giovani commercialisti, di cui oltre 200 negli ultimi 3 anni, che hanno completato il corso completo di preparazione all’esame di Stato e 480 giovani che hanno seguito singoli corsi. La maggioranza degli iscritti proviene dalle province di Treviso e Venezia, non mancano frequenze anche da Padova, Belluno, Rovigo, Vicenza e fuori regione da Pordenone e Trieste. Nutrito il corpo docente che accanto ai dottori commercialisti ed esperti contabili di Treviso e di Venezia vede docenti universitari, avvocati, notai, magistrati, dirigenti d’azienda per preparare i giovani nelle materie d’esame tra cui diritto commerciale, fallimentare, tributario, finanza aziendale, deontologia professionale, revisione contabile. I tirocinanti attualmente iscritti all’Ordine sono 94 (56 femmine - 38 maschi) a Venezia e 87 (47 femmine - 40 maschi) a Treviso.