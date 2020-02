Fa annullare il rigore datogli per sbaglio dall'arbitro: la sua squadra perde

E' il tredicesimo minuto del secondo tempo nella sfida di Serie D tra Union Clodiense e Belluno quando l'arbitro fischia un rigore per la squadra ospite dopo un sospetto fallo di mano in area. Il Belluno potrebbe avere in tasca il rigore della vittoria ma il trevigiano Giovanni Madiotto va dall'arbitro e confessa: «Non è rigore. Il fallo l'ho fatto io». Un gesto di grande sportività che però costa al Belluno la vittoria in trasferta. Al novantesimo il Chioggia conquista i 3 punti.

La vicenda, riportata da "Il Gazzettino di Treviso", ha suscitato fin da subito numerose reazioni tra il pubblico presente allo stadio. In un mondo ideale il gesto del calciatore trevigiano dovrebbe essere stato la normalità ma ha lasciato tutti stupiti per la sua grande sportività costata la vittoria alla sua squadra. Molti altri giocatori sarebbero stati zitti senza contestare la decisione sbagliata dell'arbitro. In Madiotto, invece, ha prevalso la correttezza e così, quando il signor Leone da Barletta (direttore di gara) è andato a chiedergli chi avesse toccato il pallone con il braccio, lui non ha esitato a confessare dicendo che era stato lui e non l'avversario, annullando di fatto il rigore. Applausi a scena aperta dai tifosi del Chioggia, commenti un po' meno convinti dai tifosi bellunesi in trasferta che si sono visti passare davanti una grande occasione persa. Sette minuti dopo questo episodio il giocatore trevigiano è stato sostituito. Resta la sua correttezza e onestà che si spera possa diventare sempre più da esempio in tutti i campi da gioco.