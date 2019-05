Giro d’Italia: il brindisi è sempre trevigiano grazie alla partneship con Astoria Wines

Sarà ancora trevigiano il brindisi sul podio del Giro d’Italia. La 102sima edizione in partenza sabato da Bologna vedrà infatti i ciclisti festeggiare con lo spumante di Astoria Wines. Il marchio dei fratelli Paolo e Giorgio Polegato è conosciuto in tutta Italia per il suo Prosecco e, negli ultimi otto anni, anche per quella bottiglia rosa intagliata che i ciclisti più bravi aprono alla fine di ogni tappa.

Anche la bottiglia di questa edizione è da collezione: la grafica rosa riporta il simbolo della manifestazione e, stilizzata, la sagoma dell’Arena di Verona, spettacolare sede dell’arrivo finale del 2 giugno. Inoltre, è stata realizzata anche una versione speciale per i tantissimi appassionati emiliani, con la sagoma della Torre degli Asinelli in omaggio a Bologna. Come sempre, per i collezionisti, una speciale Jeroboame (la versione da 3 litri della bottiglia ufficiale) sarà autografata da tutti i vincitori di tappa e dalla Maglia Rosa, per essere messa all’asta alla fine del Giro.

Spiega Filippo Polegato di Astoria, che da diversi anni attraversa l’Italia al seguito della corsa rosa: “Il Giro d’Italia ci consente una visibilità eccezionale ed è l’occasione unica di avvicinarci a un numero incredibile di persone. Quest’anno abbiamo un motivo in più per festeggiare: la corsa passerà infatti di fronte alla sede dell’azienda a Crocetta, nel corso della 19ma tappa da Treviso a San Martino di Castrozza in programma il 31 maggio. Per quel giorno stiamo preparando un grande evento, per brindare al passaggio dei ciclisti e festeggiare gli amici della carovana rosa".