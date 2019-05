Giro d'Italia a Conegliano: modifiche al traffico cittadino

In occasione del transito della diciottesima tappa del 102° Giro d'Italia da Valdaora/Olang a Santa Maria di Sala, per consentire il passaggio in sicurezza dei ciclisti, dei veicoli al loro seguito e per l'incolumità degli spettatori che assisteranno all'evento, il comune di Conegliano ha emesso la seguente ordinanza con varie prescrizioni e modifiche al traffico cittadino.

Giovedì 30 maggio, in via Marcorà nel tratto urbano della strada provinciale 103, via Calpena, via L. Da Vinci, viale Trento e Trieste, via Madonna, via XI Febbraio, piazza IV Novembre, corso Mazzini, corso Vittorio Emanuele II°, via Cavour, via Garibaldi, viale Spellanzon, via XXVIII Aprile, viale Venezia, dalle ore 13 alle 16:30 circa, comunque sino al transito del veicolo di fine corsa, ovvero sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di circolazione e vige il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto per quelli di soccorso ed emergenza che dovessero intervenire. La circolazione veicolare limitrofa e convergente sulle vie sopra citate, al fine di non intersecare il percorso di gara, è deviata verso itinerari alternativi che saranno opportunamente evidenziati.