Giro d'Italia nella Marca: corriere e autobus Mom cambiano orari e tragitti

Manca sempre meno al passaggio della 18^ e 19^ tappa della 102^ edizione del Giro d’Italia che si svolgeranno in giovedì 30 e venerdì 31 maggio 2019. Le strade interessate dal transito della manifestazione ciclistica saranno chiuse tramite ordinanze degli enti territoriali competenti. Le chiusure (con impossibilità non solo di transito, ma anche di attraversamento della viabilità interessata) saranno disposte con circa 2 ore e mezza di anticipo rispetto alla crono-tabella fornita dagli organizzatori e perdureranno fino a cessate esigenze (passaggio di tutta la carovana). Durante le chiusure alla viabilità, ovvero a partire dalle 13,30 fino a cessate esigenze, i servizi Mom interessati potranno essere sospesi. Tempi e percorsi dei servizi sono comunque condizionati dalla viabilità e dalle disposizioni delle autorità competenti. Giovedì 30 maggio per la 18^ tappa da Valdaora/Olang a Santa Maria di Sala i territori della provincia di Treviso interessati dal transito del Giro saranno: Vittorio Veneto, Conegliano, Susegana, Ponte della Priula, Spresiano, Paderno di Paese, Paese, Quinto di Treviso e Zero Branco. Durante la chiusura della viabilità i servizi Mom saranno così modificati:

Servizio extraurbano

Corse regolari fino alle 13,30, successivamente: Linea 117 da Ponte delle Priula ultima corsa 12,10 (capolinea Vittorio Veneto); da Treviso ultima corsa 12,15 (limitata Cison), ripresa servizio alle 16,45; da Vittorio Veneto ultima corsa 13,25 (riprende 17,15). Linea 127 da Vittorio Veneto ultima corsa 11.10 (riprende alle 17,05); da Bivio La Secca ultima corsa 11,49 (riprende alle 18,10 da Belluno). Linea 120 da Treviso ultima corsa 13,10 (riprende alle 15,00); da Vittorio Veneto ultima partenza 13,30 (riprende alle 16,15). Linea 307 da Vittorio Veneto ultima corsa 12,45 (riprende 17,05); da Conegliano ultima corsa 11,41 (riprende 17,42). Da Vittorio Veneto ultima corsa 12,45 (riprende 17,05); da Conegliano ultima corsa 13,42 scolastica da Via Colombo/autostazione/Via Pittoni/Via Istria/Via Piovesana/Via Friuli/Via 24maggio/ SS51. Linea 138 da Conegliano ultima corsa 12,30 (riprende alle 17,20), da Colle Umberto ultima corsa 11,13 (riprende 17,48). Linea 139 da Conegliano ultima partenza 13,30 (riprende 18,55); da Cison sospese corse 13,38 e 14,38. Linea 135 da Montebelluna ultima corsa 13,25, corse 14,15 e 15,45 limitate Montebelluna-Bidasio rotonda (riprende regolare 16,35); da Conegliano ultima corsa 13,30 (riprende 16,10). Linea 132 da Conegliano ultima corsa 13,30 (riprende 16,10); da Valdobbiadene ultima corsa 12,20; da Col San Martino ultima corsa 13,17 (Pieve di Soligo 13,35), riprende regolare dalle 15,40, partenza da Pieve di Soligo. Linea 134 da Conegliano ultima corsa 13,30 (riprende 16,25); da Pieve di Soligo ultima corsa 13,33 da Ist. Casagrande (riprende 16,20). Linea 310 sospese fermate Conegliano centro, ferma capolinea autostazione effettuando percorso in deviazione. Linea 115 da Treviso ultima corsa 13,25 (riprende 16,45); da Nervesa ultima corsa 13,40 (riprende 17,55). Linea 182 da Treviso ultima corsa 13,30 (riprende 16,40); da Montebelluna ultima corsa 12,40 (riprende 17,30). Linea 110 a Castagnole di Paese, causa intersezione con tracciato di gara (SP 79, incrocio Da Oro), le corse coinvolte nel passaggio della corsa possono subire rallentamenti o soste. Linea 112 effettua percorso in deviazione da Treviso – Monigo (via strada Feltrina, ultima fermata servita bar Feltrina a Monigo) fino a Musano (riprende percorso regolare da Musano Pesa). Tempi di percorrenza conseguentemente modificati. Linea 106 da Treviso ultima corsa 13,40 (riprende alle 17,40); da Castelfranco ultima corsa 13,35 (riprende 17,35). Linea 107 da Resana sospesa corsa delle 14,35. Linea 151 dalle 14 alle 17,30 il capolinea Scorzè è spostato alla fermata stazione carabinieri. Linea 101 dalle 14 alle 17,30 le corse possono essere sospese o in deviazione. Le corse in deviazione non servono le fermate da Santa Maria Di Sala, centro commerciale Tommasini (ultima servita Cognaro) fino a Treviso (viale Monte Grappa ultima fermata non servita); in entrambe le direzioni, effettuano percorso in deviazione (via Martellago, fino al capolinea Treviso autostazione). I tempi di percorrenza sono conseguentemente modificati. Dopo le 17,30 fino a cessate esigenze, corse in deviazione limitatamente a Santa Maria di Sala centro (zona arrivo). Linea 102 da Trebaseleghe sospese corse 14,20 e 15,20 (riprende 18,00); da Treviso ultima corsa alle 13.35 (riprende 17,10). Linea 103 da Trebaseleghe sospesa corsa 14,00; da Badoere ultima corsa 13,20 (riprende 18,10); da Treviso ultima corsa 13,30 (riprende 17,30).

Servizio urbano

Vittorio Veneto: corse regolari fino alle 13,45, successivamente, Linea 33: sospesa. Linea 32: limitata dal rendez-vous – Sant’Apollonia Linea 31: limitata dal rendez-vous - ospedale. Il servizio riprenderà progressivamente dalle 16,15.

Conegliano: corse regolari fino alle 13,45, successivamente: Linea 41: sospesa. Linea 42 ovest: sospesa. Linea 43 nord: sospesa. Linea 45: sospesa. Linea 42 est: limitata dalla fermata autostazione – Via Matteotti. Linea 43 sud: limitata dalla fermata autostazione – Via San Giuseppe. Il servizio riprenderà progressivamente dalle 16.15.

Treviso: dalle 14 alle 17,15. Linea 61 limitata a Ponzano chiesa – Treviso FS (non serve Camalò). Linea 55 da Treviso Santa Bona a Canizzano. Linea 21 limitata capolinea Castagnole (impianti sportivi). Linea 11 limitata rotonda Paese (Centro commerciale Castellana.Linea 6 limitata Quinto (rotonda Busatto-Mega).

Venerdì 31 maggio invece, per la 19^ tappa: Treviso–San Martino di Castrozza i territori interessati dal transito dei servizi Mom saranno: Treviso, Villorba, Camalò, Volpago del Montello, Santa Maria della Vittoria, Biadene, Ponte di Vidor, Valdobbiadene, Combai, Tovena. Le chiusure (con impossibilità non solo di transito, ma anche di attraversamento della viabilità interessata) saranno disposte con circa 2 ore e mezza di anticipo rispetto alla crono-tabella fornita dagli organizzatori e perdureranno fino a cessate esigenze (passaggio di tutta la carovana). Durante le chiusure alla viabilità, ovvero a partire dalle 10.30 fino a cessate esigenze, i servizi Mom interessati possono essere sospesi fino a cessate esigenze. Tempi e percorsi dei servizi sono comunque condizionati dalla viabilità e dalle disposizioni delle autorità competenti.