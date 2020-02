Cinema d'essai: Giuliana Fantoni è la nuova presidente della Fice Tre Venezie

Mercoledì 19 febbraio, presso la sede sociale dell’Unione Interregionale Triveneta Agis a Padova, si è riunita l’assemblea generale dei soci della Fice delle Tre Venezie.

Alla presenza del presidente nazionale Fice, Domenico Dinoia, i numerosi esercenti presenti hanno eletto il nuovo presidente, scegliendo Giuliana Fantoni, esercente trevigiana da anni alla guida del Multisala Edera di Treviso e del Multisala Manzoni di Paese. Vicepresidenti sono stati eletti: Manuele Sangalli e Filippo Nalon. Giuliana Fantoni, nel ringraziare i colleghi per la fiducia ha dichiarato che intende impegnarsi a fondo per favorire e incrementare il confronto, sia in sede associativa che in altri ambiti, tra gli esercenti teso a individuare ed elaborare strategie e programmi per la miglior promozione del cinema d’essai nelle sale. Il presidente dell’Unione Interregionale Triveneta Agis, Franco Oss Noser, intervenuto al termine dei lavori, ha ringraziato Filippo Nalon per il profondo ed efficace lavoro svolto a livello territoriale e nazionale a favore della categoria ed ha auspicato di poter vedere la collaborazione sempre più stretta tra lo spettacolo dal vivo e il cinema, anche per poter rappresentare sempre meglio con le regioni e le province autonome il settore dello spettacolo nella sua interezza.