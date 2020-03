Emorragia cerebrale in casa: padre di tre figli muore a 51 anni

Il Comune di Chiarano è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Giuliano Bortolin, padre di tre figli e anima dell'Azione Cattolica. Sabato 7 marzo è stato colpito da un'emorragia cerebrale in casa, verso l'ora di pranzo.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", pochi minuti più tardi sul posto è intervenuta un'ambulanza del Suem 118 che ha trasportato d'urgenza il 51enne all'ospedale Ca' Foncello. Nonostante i tentativi disperati per rianimarlo, Bortolin ha perso la vita nella mattinata di ieri, domenica 9 marzo. La notizia della sua scomparsa si è subito diffusa sui social suscitando grande cordoglio negli abitanti di Chiarano. Bortolin era conosciuto da molti anche per il suo impegno come responsabile dell’Azione Cattolica di Vittorio Veneto. Animo generoso e sempre disponibile il 51enne lascia la moglie Barbara e i tre figli: Gloria studentessa universitaria di 20 anni, Tommaso di 18 e Marco di 15 anni entrambi studenti liceali. Sconvolti anche i genitori Giancarlo e Maria e i fratelli Roberto e Claudio. I funerali, a causa dell'emergenza legata al Coronavirus, non saranno celebrati.